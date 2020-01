Partidarios de marihuana recreativa responden a objeciones de Fiscalía, Cámara y Senado de Florida

Después de conocer los alegatos legales que hacen la Fiscal General Ashley Moody. la Cámara de Representantes y el Senado del estado de Florida, los juristas del comité político Make It Legal Florida presentaron un informe ante la Corte Suprema del estado para que apruebe la propuesta de la marihuana recreativa.

Redacción MiamiDiario

El lunes los abogados del comité político Make It Legal Florida presentaron un informe, de 51 páginas, exhortando a la Corte Suprema de Florida a firmar la enmienda propuesta, destacó orlandoweekly.com.

La cual implica que las personas mayores de 21 años pueden «poseer, usar, comprar, exhibir y transportar hasta 2.5 onzas de marihuana y accesorios de marihuana para uso personal por cualquier motivo».

El informe lo realizaron 15 días después de que los abogados de Moody, la Cámara y el Senado argumentaran que la Corte Suprema debería rechazar la enmienda porque no informa a los votantes que la marihuana sigue siendo ilegal según la ley federal.

No obstante, Make It Legal Florida indicó que tanto Moody, la Cámara de Representantes, el Senado y otros que rechazan la propuesta de la marihuana recreativa plantearon «críticas basadas en políticas«, lo cual no es sustentable para que la Corte Suprema rechace la enmienda propuesta.

Uno de los argumentos que planteó el informe de Make It Legal Florida es que el resumen planteado en la boleta electoral «no dice nada sobre el silencio de la ley federal, porque la enmienda nunca podría cambiar la ley federal. Los resúmenes de la boleta no necesitan revelar imposibilidades legales «.

También indica, «Es perfectamente razonable que los votantes de Florida elijan una

política para despenalizar ciertas actividades y no gastar los recursos limitados del estado para arrestar, detener, enjuiciar y llenar sus cárceles con personas que poseen y consumen una cantidad limitada de marihuana«, luego argumenta, «Si se aprueba la enmienda, ningún floridano se vería obligado a violar la ley federal. Más bien, el estado simplemente no criminalizaría la conducta que tuvo en el pasado. Si el federalismo sigue siendo un principio que vale la pena preservar, entonces esta dicotomía entre las políticas federales y estatales y las opciones presupuestarias es permisible ”.

Make It Legal Florida informó que quería colocar la medida de marihuana recreativa en la boleta electoral de noviembre. No obstante, con la fecha límite del 1 de febrero para la firma de las peticiones, anunciaron que cambiará su propuesta a las elecciones de 2022.

Mientras seguirán buscando que el Tribunal Supremo apoye la redacción de la boleta propuesta.

