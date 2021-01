Con la proclamación de Joe Biden, como presidente de los Estados Unidos, los aliados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro mueven sus piezas para que haya un cambio en las relaciones entre ambos países.

En ese sentido, el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido un papel trascendental, al organizar el grupo de Puebla, para ayudar a Maduro en su cometido de restablecer las relaciones con la Casa Blanca.

Reunión del Grupo de Puebla en Caracas

Se conoció que este fin de semana hubo una reunión en la ciudad de Caracas, en la que acudieron Nicolás Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero y miembros del grupo de Puebla, para afinar detalles de sus estrategias.

El Grupo de Puebla está conformado por: el presidente de Argentina, Alberto Fernández; los ex mandatarios brasileños Lula da Silva y Dilma Rousseff; el ex presidente y ex vicepresidente de Bolivia, Evo Morales y Álvaro García-Linera; Alicia Bárcena; la ministra de Igualdad de España, Irene Montero; el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, y la mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, cuya sede está en Chile.

La izquierda iberoamericana maniobra para salvar a Maduro https://t.co/dgeABvCyNN a través de @ABC_Mundo Con los demócratas instalados en la Casa Blanca y en el Capitolio, el régimen de Maduro trata, a través del Grupo de Puebla, disminuir las sanciones impuestas por Trump.Lea — Ramiro Falcón M (@ramirofalconm) January 31, 2021

Durante el cónclave Zapatero pidió a la Unión Europea (UE) que reflexione sobre su postura respecto a Venezuela después de las elecciones legislativas que se están celebrando esta jornada y en las que él participa como observador internacional invitado.

“Deseo que la UE haga una reflexión después de estas elecciones, que evalúe lo que ha dado de sí la política de sanciones (contra Venezuela)”, dijo el exmandatario ibérico.

Silencio en la Casa Blanca sobre la relación con Maduro

Hasta los momentos los portavoces de la Casa Blanca no han dicho, si se mantendrá la misma postura que tuvo Donald Trump sobre Maduro y Venezuela. O por el contrario habrá una ligereza en las sanciones impuestas por el anterior mandatario norteamericano.

Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, había asomado la posibilidad, que el presidente Joe Biden se centrará más en el tema humanitario en Venezuela.

Lo que esperan los aliados de Maduro, es Biden lo reconozca como presidente de Venezuela, así sea de facto.