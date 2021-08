Desde hace tres días los pasajeros de la aerolínea Spirit Airlines sufren un calvario, en el aeropuerto de Fort Lauderdale.

La empresa ha cancelado la mayoría de los vuelos, a diferentes destinos tanto nacional como internacional, lo que ha ocasionado un caos en el terminal aéreo.

Los pasajeros indicaron que los problemas empezaron, cuando la compañía sin razón alguna hizo los llamados de cancelación.

“Primero lo retrasaron una hora, luego lo retrasaron una segunda hora, y luego nos cancelaron, y fue una carrera loca. Era como si todos corrieran a las taquillas ”, dijo Bill Chambers quien debía tomar un vuelo en la mañana hacía Filadelfia.

En vista que la aerolínea Spirit, no ha dado una respuesta sobre la reanudación de los vuelos muchas personas han optado buscar otras alternativas, para llegar a su destino.

“Obtienes lo que pagas”, dijo Jim Harris, y agregó que estaba considerando tomar un autobús de regreso a casa.

Mientras, que otros averiguan en otras aerolíneas, pero los costos son superiores al que pagaron por su pasaje en Spirit.

“El problema es que comprar boletos en el último minuto no es fácil y son muy caros, como tres veces más caros que hace una semana”, dijo Sandra Yepes, quien compró un boleto hacía Denver.

