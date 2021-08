Cuatro pasajeros que llegaron a Canadá procedente de Estados Unidos fueron sancionados, por dar información falsa sobre su statu de vacunación contra el Covid-19.

La oficina de inmigración canadiense informó que los viajeros proporcionaron información falsa, en relación a la prueba de vacunación y los chequeos que debieron cumplir al salir de suelo norteamericano.

“Todos los viajeros que llegan a Canadá están obligados por la legislación del país a responder con la verdad a todas las preguntas”, dice el comunicado de prensa.

La oficina de inmigración indicó que los pasajeros llegaron a Toronto la semana del 18 de julio.

Además señalaron que la multa que recibieron los cuatro pasajeros fue de $19.720. Y hicieron una advertencia para aquellos que infrinjan la ley.

“Proporcionar información y/o documentos falsos a un funcionario del Gobierno de Canadá al entrar en el país o hacer declaraciones falsas o presentar documentos fraudulentos, como credenciales de vacunación, es un delito grave y puede dar lugar a multas y/o cargos penales”, dice el comunicado.

