A medida que los equipos retiran capa tras capa de la torre de condominios derrumbada en Surfside, aumenta el número de muertos, y también aumenta la carga de recoger e identificar a los muertos, mientras los rescatistas y patólogos equilibran los rigores de sus deberes con sus familiares ‘necesidad desesperada de cierre.

No se ha encontrado a nadie con vida desde las primeras horas del desastre del 24 de junio que mató al menos a 27 personas en la ciudad de Surfside.

Con más de 115 personas aún desaparecidas, la tarea pronto podría abrumar a la oficina del médico forense local, y el gobierno federal ha enviado un equipo de cinco personas de la Universidad de Florida para ayudar con el análisis de ADN. Podría haber más ayuda en camino, dijo Jason Byrd, comandante del Sistema de Respuesta de Operaciones Mortuorias de Florida. Reseña NewsBreak.

El médico forense ya ha tenido problemas. Cuando los patólogos intentaban entregar el cuerpo de una mujer a tiempo para un funeral, algunas pruebas de ADN defectuosas significaron que tuvieron que cortar un dedo y apresurarlo a un laboratorio para registrar su huella digital, dijo un funcionario a The Associated Press bajo condición de anonimato porque él no estaba autorizado para discutir el incidente.

El tiempo también es un factor de complicación, ya que los expertos dicen que el análisis de ADN se vuelve menos confiable a medida que los cuerpos comienzan a descomponerse.

Pero la forma en que el edificio se derrumbó, con sus 12 pisos aplastados uno encima del otro, puede hacer que parte del trabajo sea relativamente sencillo, ya que los equipos limpian los escombros de la parte superior y se abren camino hacia abajo, según Dennis Dirkmaat, quien preside el Departamento de Aplicaciones Aplicadas. y Ciencias Forenses en Mercyhurst University.

El teniente coronel Oz Gino, comandante de un batallón de búsqueda y rescate israelí que trabaja en el sitio, dijo que su equipo usó planos del edificio para crear imágenes detalladas en 3D del sitio del desastre para ayudar en la búsqueda. También recopilaron información de las familias de los desaparecidos para construir un modelo de habitación por habitación donde la gente habría estado durmiendo durante el colapso antes del amanecer.

El ritmo de búsqueda de los restos de las víctimas ha sido lento hasta ahora, y los esfuerzos se han centrado en buscar a cualquiera que pueda estar vivo. Esa parte del proceso debería tomar un par de semanas antes de que se convierta en una fase de recuperación, que también podría durar semanas.

Muchos de los ocupantes del edificio en Surfside son judíos, y los trabajadores de emergencia están teniendo cuidado de prestar atención a las sensibilidades religiosas mientras manejan lo que encuentran.

En la fe judía, todo el cuerpo y todas sus partes, incluidas las extremidades, la sangre y los tejidos, deben recolectarse en preparación para el entierro. Los cuerpos no deben dejarse durante la noche ni exponerse a la intemperie, ya que se considera que están hechos a imagen de Dios.

Jadallah dijo que cada vez que las cuadrillas encuentran restos humanos, los retiran y limpian el área. También trabajan con un rabino para garantizar que los rituales religiosos se realicen correctamente.

El médico forense ha cumplido los deseos de algunos familiares de no realizar autopsias, que no son obligatorias a menos que haya una investigación penal. Están prohibidos en la tradición judía con el argumento de que el cuerpo no debe ser violado después de la muerte.