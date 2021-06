Este jueves se realizó la confencia final luego del fin de temporada para los Heat de Miami, Su presidente Pat Riley fue el encargado de dar la cara por el equipo y realizó algunas declaraciones importantes.

Lo principal es que espera que todos los componentes del Heat descansen, ya que ha sido una temporada realmente agotadora para todos, lo segundo fue un dardo directo a su entrenador Erik Spoelstra, a quien le pidió saber utilizar a una de las nuevas y mejores piezas del equipo, Bam Adebayo.

“Hemos estado en esto por un tiempo, así que a donde nos dirigimos primero es al descanso”, dijo Riley, el presidente del Heat, el jueves en su discurso anual sobre el estado del equipo que tradicionalmente llega poco después de que termina la temporada. “Nuestros jugadores, nuestro personal, la gente que ha estado aquí todos los días, todos los días, están mentalmente más agotados que físicamente. Y creo que sólo necesitan descansar un par de semanas, un mes”, publicó ESPN.

Pat Riley beginning his annual end of season “State of the Heat” address. I’ll be posting some of what he has to say on this thread. #HEATTwitter pic.twitter.com/NZLXcUDB5J

— Will Manso (@WillManso) June 3, 2021