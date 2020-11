Este 2020 se está convirtiendo en un auténtico infierno para Paulina Rubio. Y es que a los pleitos judiciales con su ex marido, Colate Vallejo-Nágera, y al polémico vídeo que la cantante protagonizó hace unos meses, se suman ahora los problemas económicos.

Hace unos días, salió a la luz que la artista ha sido denunciada en un juzgado de Miami por una empresa de créditos que le reclama una deuda de unos 24.500 euros que la mexicana habría pedido para sus gastos acumulados.

Ahora, ‘Informalia’ ha desvelado que fue American Express la entidad que presentó la querella, el pasado 28 de octubre. Pero aún hay más. Y es que el portal ha publicado que la cantante habría hipotecado su casa de Miami, una espectacular mansión al lado del mar valorada en más de 6 millones de euros, situada en Venetian Causeway.

En el inmueble, diseñado por Ricardo Bofill y que lleva el nombre de Villa Ananda, vive Paulina Rubio junto a su madre, la actriz mexicana Susana Dos Amantes, y sus dos hijos, Nico Vallejo-Nágera, fruto de su relación con Colate, y Eros, que comparte con Gerardo Bazúa, con quien también ha terminado en los tribunales.

Cientos de miles de euros gastados en los tribunales

Los problemas económicos de la cantante podrían deberse a las disputas judiciales que mantiene con los padres de sus hijos. Paulina habría gastado ya cientos de miles de dólares en abogados y parece que los conflictos nunca llegan a su fin. Por ejemplo, la artista y Colate tienen la custodia compartida de Nico, que el sábado cumplió 10 años, pero el empresario español continúa reclamando la custodia exclusiva del pequeño, alegando que su ex padece “desequilibrios mentales”.

En ese sentido, recientemente salió a la luz que la supervisora parental y guardiana del pequeño está muy preocupada por su salud emocional y mental, según trascendió su testimonio en los juzgados, donde recomendó que Nico asista a terapia psicológica. “El niño vino a mi oficina hace un par de semanas y es un pequeño sumamente protector no sólo con su madre, sino también con su padre. Cuando empezamos a hablar de los problemas que tienen entre ellos, se puso muy nervioso y empezó a mentirme; pero no porque no tenga confianza conmigo, eso es normal, sino como un mecanismo de defensa. Lo dije antes y lo confirmo, necesita terapia individual, un espacio sólo para él”, aseguró.

