Aunque usted no lo crea aún quedan recuerdos de la boda que celebraron la princesa Diana y el príncipe Carlos justamente hace 40 años. Uno de ellos es un pedazo de pastel, que será subastado en los próximos días.

La rebanada de torta provino de uno de los 23 pasteles que se entregaron en la fiesta que se llevó a cabo en el Palacio de Buckingham.

Según los expertos la torta está hecha de con una base de mazapán y un escudo de armas sobrepuesto de azúcar, coloreado en dorado, rojo, azul y plateado, en la parte superior.

Moyra Smith, un miembro de la casa de la Reina Madre en Clarence House conservó el pastel desde el 2008 cuando fue vendido por primera vez.

Smith lo guardó en un molde de pastel floral y con una etiqueta hecha a mano en la tapa que decía: “Manéjelo con cuidado – Pastel de bodas del príncipe Carlos y la princesa Diane (sic)”, que firmó y fechaba el 29/7/81.

El subastador, Chris Albury, observó la pieza, aunque hizo una advertencia para aquello que desean obtenerlo.

” Desaconsejamos comerlo”, relató Albury a los medios ingleses, en una reciente entrevista que concedió.

The iced slice came from one of the 23 official wedding cakes marking the July 29, 1981 marriage between Prince Charles and Princess Diana.

https://t.co/JzTWLO8zQD

— 9NEWS Denver (@9NEWS) July 29, 2021