Este lunes se cerró un capítulo en la política de Perú, con la investidura del nuevo presidente, el representante de la izquierda Pedro Castillo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hizo la juramentación del candidato del partido Perú Libre y de su vicepresidenta Dina Boluarte como primera vicepresidenta electa para el período 2021-2026.

Castillo ganó la segunda vuelta el pasado 6 de junio, al sacar 44.200 votos de diferencia a su rival más cercano, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular. Según los datos de Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó que con los 100% de los votos escrutados, Pedro Castillo logró el 50,126%.

Mientras, que Keiko Fujimori obtuvo el 49,874%, con una diferencia de 44.263 votos.

Esta diferencia fue impugnada por la candidata de Fuerza Popular, que presentó en varias oportunidades irregularidades en el proceso.

Pedro Castillo is uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in Peru. Herlees dit opiniestuk van Rafael Salgado, een Peruaan die in België woont: ‘De aanhangers van Keiko Fujimori doen er alles aan om Castillo’s overwinning te delegitimeren.’ https://t.co/BJMn2Uocka

— MO*magazine (@mondiaalnieuws) July 20, 2021