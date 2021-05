El clembuterol es una de las sustancias prohíbidas más conocidas, su uso está muy asociado al consumo de carne y es por esto que el papá del boxeador Billy Joe Saunders señaló a Saúl “Canelo” Álvarez de estar dopado.

“Ya sabemos que le gusta la carne mexicana y que le gusta jugosa y que normalmente deja de consumirla tres semanas antes de la pelea. La consumen en pequeñas dosis”, afirmó el padre del boxeador.

No es la primera vez que el boxeador mexicano Canelo Álvarez recibe acusaciones de este tipo previa a la pelea de este sábado en Texas. De hecho, el mismo Billy Joe Saunders se encargó de decir hace unos días que la pelea estaba arreglada debido a que el promotor Eddie Hearn ya tiene pactada la pelea entre Saúl y Caleb Plant a finales del 2021. Reseñó La Opinión.

Pero, cabe destacar que el padre del peleador Billy Joe Saunders es bastante polémico, como se puede notar en el vídeo a continuación:

Posteriormente Joe Saunders también se quejó por el tamaño del ring y de las condiciones.

“Hay solo dos pequeñas cosas, y una al decir pequeñas es el ring. Lo dejo para mi equipo. Pero no tienes un estadio de 70,000 personas y bailas en un ring de 16, 18 o 20 pies. Debe ser en condiciones justas, es una pelea de unificación, un ring legítimo, guantes iguales. Queremos ganar por nuestras familias. Ponemos nuestras vidas en riesgo. Solo quiero un ‘tiro justo de los dados'”, mencionó Saunders el lunes para Behind The Gloves.Saunders intentó aclarar la situación del amaño.

“No dije que estaban tras de mí, fue un malentendido. Lo que acordé, lo acordé. No mencionaré mucho de nuestra conversación personal, ambos colgamos el teléfono felices. Soy un hombre de principios, sin importar si es un problema pequeño o grande. Si se acordó, para bien o para mal, así debe ser. Solo quiero un tiro justo de los dados, ya sea que gane, empate o pierda; si es justo, es justo. Si me noquea en 10 segundos puedes decir que se lo ganó, o al revés, se lo ganó, pero si todo es justo para él y para mí. Eso es lo principal”.