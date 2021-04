La película Reefa, que tratas sobre el asesinato de un grafitero colombiano de 18 años a manos de la policía de Florida reabre el debate sobre el abuso de los funcionarios de seguridad.

En el film, al artista urbano le disparan con una pistola eléctrica (Taser), lo que le ocasiona la muerte de manera casi inmediata.

La ficción no se aleja de la realidad, ya el hecho le ocurrió en el 2013 al colombiano Israel Hernández, de 18 años de edad y conmocionó a la comunidad del sur de la Florida.

La noche en que murió Hernández , la policía vio que estaba pintando grafitis en un edificio abandonado y un agente le disparó con la pistola eléctrica durante una persecución a pie. Murió una hora después en el hospital.

A pesar del abuso extrapolicial, el hecho nunca salió en los medios de comunicación de Florida y el policía implicado sigue activo.

“En el caso de mi hijo la fiscalía fue indolente, pusilánime, incluso, le faltó más vigor y esfuerzo en demostrar la culpabilidad de los responsables de mi hijo, cuya política fue calcada en el caso que acaba justamente de terminar con un veredicto de responsabilidad”, dijo Israel Hernández, el padre de Reefa.

Debido con el hecho ocurrido en Mineapolis, con George Floyd y en donde su agresor Derek Chauvin fue encontrado culpable, Hernández cree que tarde o temprano la justicia llegará para el caso de su hijo.

“Nos solidarizamos con esa familia y es una luz de esperanza al final del túnel frente a esos abusos policiales que parecían tener una licencia para imponer penas de muerte impunemente”, agregó Hernández.

