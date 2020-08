Este 2020 está siendo un año extraño. Con la pandemia del coronavirus acechando el mundo, las superproducciones se han ido posponiendo en una cascada de cancelaciones y retrasos infinita. Hemos hecho una lista de los estrenos cinematográficos de 2020 y 2021 que más nos apetece ver. Y, como no estamos yendo al cine, hemos añadido también los estrenos de películas en video bajo demanda y streaming.

Mulan

El live-action de Disney se coronaba como una de las películas más esperadas de 2020. Con un par de cambios de fecha de estreno, finalmente se tomó la impactante decisión de quelleguedirectamente a la plataforma de streaming Disney+.

2 Greyhound

La película ambientada en la Segunda Guerra Mundial protagonizada por Tom Hanks iba a llegar a la gran pantalla el 12 de junio de 2020. No obstante, los derechos de distribución fueron vendidos a AppleTV y se estrenó en la plataforma el 10 de julio de 2020.

3 You Should Have Left

El thriller psicológico protagonizado por Kevin Bacon y Amanda Seyfried nos iba a permitir vivir un suspenso insostenible en las salas del cine el 18 de junio de 2020. Sin embargo, la película fue lanzada digitalmente por Universal Pictures vía video por demanda.

4 Da 5 Bloods

Dirigida por Spike Lee, Da 5 Bloods nos cuenta la vida de un grupo de veteranos de la Guerra de Vietnam que regresan a este país en busca de los restos de su líder y el tesoro que enterraron durante su tiempo ahí.

Antes de la pandemia de COVID-19, la película se iba a estrenar como un filme de la categoría Out of Competition del Festival de Cannes 2020. No obstante, el filme finalmente tuvo su estreno digital e internacional el 12 de junio de 2020 en Netflix.

5 Capone

Originalmente, el filme protagonizado por Tom Hardy como Al Capone iba a llegar a la pantalla grande para asombrarnos a todos con la vida del legendario gánster durante sus últimos años de vida.

En cambio, la película fue lanzada a través de video por demanda el 12 de mayo de 2020.

6 Irresistible

EL 26 de junio iba a llegar a los cines la comedia protagonizada por Steve Carell, quien interpreta un estratega demócrata decidido en ayudar a un candidato a ganar una elección en el pequeño pueblo de derecha de Deerlaken, Wisconsin.

Sin embargo, la película finalmente tuvo se estreno vía video por demanda.

