El Pentágono anunció este martes el rastreo del cohete chino que se encuentra fuera de control y que impactará en la tierra en los próximos días.

Según lo investigado, se pronóstica que el impacto del cohete chino sea este fin de semana, principalmente este 8 de mayo.

El portavoz del Departamento de Defensa Mike Howard en un comunicado citado por CNN y espera que el cohete chino Long March 5B aparezca.

El funcionario aseguró que el punto de entrada exacto del cohete no se sabrá hasta dentro de unas horas después de su reentrada, pero se proporcionarán actualizaciones diarias sobre su ubicación en el sitio web de Space Track .

Aerospace.org también está rastreando el cohete chino , y hasta el martes por la noche, pronosticaba una llegada el 8 de mayo, alrededor de las 9:30 pm hora del Pacífico, aunque las predicciones pueden cambiar. Según la nota de Cnet.

We see this question coming in the next few days… The TIP message's "Predicted Decay Location" has LAT / LON values. They show the location 10km above the earth, though which the object should pass during its descent, NOT THE PREDICTED EARTH IMPACT LOCATION.

— Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 5, 2021