El pelotero cubano Andy Rodríguez solicitó asilo político y decidió quedarse en Miami.

Él debía tomar un avión con rumbo a Japón después de finalizado el pasado torneo preolímpico de las Américas, pero no lo hizo. El lanzador rompió nexos con la Federación Cubana de Béisbol y con su equipo de la NPB, los Halcones de SoftBank, según reportó el periodista Yordano Carmona de Pelota Cubana USA.

Según una fuente cercana al jugador de béisbol, Rodríguez de 22 años aplicó para Asilo Político y no viajará a un tercer país a lograr una residencia y así optar por ser declarado como Agente Libre Internacional.

Carlos Pérez, representante del jugador dijo: «Muchos agentes de peloteros cubanos desconocen que el presupuesto para las Firmas internacionales de Julio 2 están comprometidos hasta el 2023, a sabiendas que en diciembre se expira el convenio laboral. En cambio, si ya el pelotero está en Estados Unidos y puede entrar a un Junior College su bono de firma tiene posibilidad de ser mayor que a nivel Internacional”.

Agregó Pérez: “Una de las facilidades que nos da esta decisión es el no tener que abandonar Miami y que el jugador pueda enfocarse más en lo deportivo y estar cerca de su familia. El no tener que abandonar el país para buscar una residencia es un paso de avance. Lo mejor que se puede hacer ahora es no pasar trabajo en un tercer país y si ya estás aquí entrar por el Draft«.

Cuban RHP Andy Rodríguez (22) has requested Political Asylum in the United States and will seek to sign through the Amateur Draft, according to the website @pelotacubanausa.

