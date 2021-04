La organización literaria y de libertad de expresión PEN América anunció este martes que Darnella Frazier, la joven intrépida y veloz que filmó el asesinato de George Floyd, recibirá el Premio PEN/Benenson al Valor 2020.

PEN America otorgará el premio a Frazier, de 17 años, en su gala virtual del 8 de diciembre.

La organización anunció previamente que la ex embajadora de EEUU en Ucrania, Marie Yovanovitch, también recibirá el Premio PEN/Benenson al Valor 2020.

BEARING WITNESS: With the presence of mind to capture the video that led to Derek Chauvin's murder conviction and sparked a global movement for racial justice, 2021 PEN/Benenson Courage Award winner Darnella Frazier bent the arc of history toward justice. https://t.co/hYJw6hmJWD

— Suzanne Nossel (@SuzanneNossel) April 20, 2021