Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, sigue sin descartar la posibilidad de invocar la Vigésimo Quinta enmienda de la Constitución para cesar de sus funciones al mandatario estadounidense, Donald Trump, si percibe que el comportamiento del dirigente se vuelve todavía “más inestable”, reportó elnacional.

Fuentes cercanas a Pence indicaron a la cadena CNN que el vicepresidente de EEUU contempló esa posibilidad tras el asalto de los seguidores de Trump al Capitolio el pasado miércoles.

Sin embargo, Pence ha expresado en privado su recelo a que tal declaración podría inflamar todavía más la tensión en el país.

And we will always be grateful for the men and women who stayed at their post to defend this historic place. To those who wreaked havoc in our Capitol today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the People's House. pic.twitter.com/ytErRKnk4O — Mike Pence (@Mike_Pence) January 7, 2021

En cualquier caso, las fuentes han asegurado que, por lo menos hasta la noche del sábado, Pence lleva sin hablar con Trump desde el asalto al Capitolio, donde varios de los asaltantes pidieron la ejecución sumaria del vicepresidente por negarse a respaldar las demandas del mandatario para revocar el resultado de las elecciones.

El asalto se saldó con cinco fallecidos, entre ellos un agente de policía del Capitolio.

Thank you to the incredible Capitol Hill Police Officers and every Law Enforcement Officer for keeping us safe today. Thanks to your service, the Capitol was secured and we are truly grateful. pic.twitter.com/urDMpQBB7n — Mike Pence (@Mike_Pence) January 7, 2021

Por ahora, la fuente cercana al vicepresidente dijo que Pence y sus asesores esperan proporcionar un puente hacia la próxima administración y hacer todo lo posible para ayudar al equipo del presidente electo, Joe Biden a prepararse para enfrentar la pandemia de coronavirus.

We condemn the violence that took place here in the strongest possible terms. We grieve the loss of life in these hallowed halls, as well as the injuries suffered by those who defended our Capitol today. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 7, 2021

La invocación de la Vigésimo Quinta enmienda requeriría que Pence y una mayoría del gabinete votaran para destituir a Trump de su cargo debido a su incapacidad para “cumplir con los poderes y deberes de su cargo”, un paso sin precedentes.

Peaceful protest is the right of every American but this attack on our Capitol will not be tolerated and those involved will be prosecuted to the fullest extent of the law. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Queda el problema de los plazos. Trump quedaría inhabilitado, pero podría disputar la medida con una carta al Congreso. Pence y el gabinete tendrían cuatro días para rebatir la demanda antes de una votación adicional que necesitaría de una mayoría absoluta de dos tercios, generalmente 67 senadores y 290 miembros de la Cámara, que tendrían que votar a favor de su destitución permanente.

Lo cierto es que al presidente saliente DonaldTrump le quedan diez días de mandato, hasta la asunción de Biden el próximo 20 de enero, y queda pendiente el resultado de la solicitud de juicio político que presentarán los demócratas este lunes, y que acusará al presidente de alentar a la insurrección.