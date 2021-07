Miami ha tenido un resurgir en su vida gastronómica luego de la pandemia del Covid-19, que paralizó al mundo en el 2020.

“La Ciudad del Sol”, ofrece una gran variedad de sitios en los que podrá degustar de exquisitos platos no solamente locales si no de distintas partes del mundo.

Las combinaciones de sabores son tan refrescantes y vibrantes como la ciudad misma.

Podría empezar su ruta gastronómica por Miami, por los sándwiches de pescado La Camaronera , el restaurante cubano de la vieja escuela Rio Cristal y el plato básico de la barbacoa, Shorty’s .

Ahora si desea darse una vuelta por la gastronomía italiana, lo más recomendable es ir a Stanzione 87 y Lucali son los restaurantes más destacados en este tipo de comida en la ciudad.

