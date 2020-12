Moderna está a escasos pasos de recibir la luz verde para su vacuna contra el Covid-19. Este jueves un panel asesor externo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) decidirá si autoriza su uso de emergencia, reportó miamimundo

,Como se sabe, funcionarios de atención médica de todo el país comenzaron a recibir la vacuna Pfizer.

Si la vacuna de Moderna se aprueba como muchos esperan, seis millones de dosis podrían enviarse la próxima semana a los estadounidenses más vulnerables.

Es posible que el comité se reúna durante todo el día para recomendar el uso de emergencia de la vacuna de Moderna.

Documentos de la FDA muestran que la vacuna de Moderna es un 94% eficaz, y también ayuda a prevenir la propagación del virus.

WATCH LIVE: After a brief break, the Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee meeting on the EUA request for a #COVID19 vaccine from Moderna has resumed. https://t.co/sZwPGztW9z

— U.S. FDA (@US_FDA) December 17, 2020