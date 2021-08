¡Pendientes! La NASA busca 4 personas para simulacro de vida en Marte

De esta manera, podría emular a Matt Damon y pasar un año pretendiendo que está aislado en Marte.

Se trata de una oferta de trabajo única que no puede perderse, reportó 20minutos.

#SamplingMars is one of my most complicated tasks. Early pics and data show a successful drill hole, but no sample in the tube–something we’ve never seen in testing on Earth. Mars keeps surprising us. We’re working through this new challenge. More to come. https://t.co/XyXBssvKe6 pic.twitter.com/VTNvMA2jqN

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 6, 2021