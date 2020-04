¡Pendientes! NASA anunciará qué compañías llevarán humanos a la Luna

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio anunciará el jueves qué compañías llevarán a los astronautas a la Luna por primera vez desde el programa Apollo. Como se sabe, la NASA recibió varias ofertas para construir un alunizaje humano por parte de compañías espaciales como SpaceX, Boeing y Blue Origin, según difundió clickorlando

La agencia espacial precisó que otorgará múltiples contratos para desarrollar n sistema de aterrizaje humano. La primera compañía que logre completar su módulo de aterrizaje llevará a los astronautas a la superficie en 2024, y la segunda compañía aterrizará en 2025

Jim Bridenstine, administrador de la NASA, anunciará el jueves a la 1 p.m. qué empresas se encargarán de aterrizar humanos en la luna. En septiembre, la NASA buscó propuestas para sistemas de aterrizaje lunar humanos de compañías estadounidenses y para la fecha límite de noviembre, todos los grandes nombres en el espacio habían arrojado sus cascos al ring.

This week I’m excited to announce the companies who have been selected to develop human landing systems that will carry the first woman and next man to the surface of the Moon by 2024. Tune in this Thursday at 1pm ET for the announcement: https://t.co/mDkwcgLXf3 pic.twitter.com/vVkG3zAg7I

Un dato a considerar es que la startup espacial de Jeff Bezos, Blue Origin, formó un equipo nacional con Lockheed Martin, Northrop Grumman y Draper para desarrollar un sistema para aterrizar astronautas en la superficie lunar a tiempo para cumplir el objetivo de cinco años de la NASA.

La empresa Blue Origin proporcionará el elemento de descenso, basado en su módulo de aterrizaje lunar Blue Moon y el motor BE-7, para el sistema de aterrizaje humano.

