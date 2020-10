La policía del condado de Baltimore está investigando después de que se encontró un cuerpo al costado de un bar cerrado en White Marsh.

El cuerpo fue encontrado en la cuadra 11400 de Philadelphia Road. Pero lo curioso es el cuento que está detrás de su descubrimiento:

La policía dijo que una persona conducía en el área alrededor de las 7:50 am cuando vio algo en el estacionamiento del antiguo Rustic Inn.

Al principio, la persona supuestamente pensó que era una decoración de Halloween, pero luego se dio cuenta de que era un cuerpo.

El cuerpo sufrió un trauma no especificado, dijo la policía.

“En este momento, la única información que tenemos es que el cuerpo ha sufrido algún tipo de trauma”, dijo Jennifer Peach, del Departamento de Policía del Condado de Baltimore. “Todavía no sabemos cuál es ese trauma”.

En route to scene. Stay with @wjz for the latest developments: ⬇️ https://t.co/afSiRfMXmk

— Amy Kawata TV (@AmyKawata) October 7, 2020