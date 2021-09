El Pentágono se pronunció tras la retirada de Afganistán y aseguró que seguirá luchando “implacable” contra el terrorismo y los nuevos retos que afronta Estados Unidos, al tiempo que defendió su gestión ante las críticas por el caótico repliegue.

Luego que el presidente de EE.UU., Joe Biden, pronunciara un discurso a la nación tras el fin de la retirada el lunes, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el jefe del Estado Mayor, general Mark Milley, hablaron en una rueda de prensa de los nuevos objetivos y hacer balance.

.@USArmy soldiers welcome Afghan evacuees at @FortBlissTexas. Up to 50,000 Afghan evacuees will receive support with transportation, temporary housing, medical screening, and general support during their transition. pic.twitter.com/b31aw9VqcW

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 1, 2021