Pepsi anunció que preparará una bebida llamada: Pepsi “Cocoa” Cola, una que será especialmente con sabor a chocolate.

“¿Qué es más dulce que decir ‘adiós’ al peor año de la historia?” preguntó la marca en un tweet. “Pepsi ‘Cocoa’ Cola: el último concepto de Pepsi Test Kitchen. ¿Quieres probarlo? 2.021 RT y haremos un lote”.

What’s sweeter than saying “bye” to the worst year ever? Pepsi “Cocoa” Cola – the latest concept from the Pepsi Test Kitchen.

Want to try and get your hands on it? 2,021 RTs and we’ll make a batch.#PepsiCocoaCola pic.twitter.com/WbZeGDGxVM

— Pepsi (@pepsi) December 17, 2020