Uno de los personajes que resaltó durante la tragedia de Surfside fue un perrito de respuesta a crisis llamado Teddy, traído para consolar a las familias y a los socorristas durante el colapso del condominio, ahora necesita ayuda.

No todos los héroes usan capas y no hay mejor ejemplo de esto que Teddy. La adorable mezcla de basset hound-labrador de 6 años pasó las últimas tres semanas en Surfside como miembro orgulloso de la organización sin fines de lucro Crisis Response Canines.

Como parte de ese equipo, El perrito Teddy proporcionó “primeros auxilios psicológicos”, principalmente a los socorristas en Surfside. Contó NewsBreak.

Ahora, Teddy necesita ayuda después de su paso por Surfside, y de repente no puede moverse. Está atrapado en la casa de su abuela en Hollywood. Lejos de su casa y de sus hermanos gatos en Filadelfia.

TONIGHT AT 7 & 11 – Teddy, a crisis response dog working the disaster in #Surfside, now needs help himself. Find out what’s going on with him on @CBSMiami at 7 & 11. https://t.co/7zaPeq9okR pic.twitter.com/npdxxXj49e

— CBS4 Miami (@CBSMiami) July 16, 2021