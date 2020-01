Personalidades reaccionan ante la trágica muerte de la leyenda de la NBA Kobe Bryant

La trágica e inesperada noticia de la muerte de la leyenda de la NBA, Kobe Bryant, conmocionó al mundo entero, sobre todo a la comunidad deportiva que siguió su carrera durante dos décadas, según difundió clickorlando

Estas son algunas de las reacciones a la muerte de la desaparecida celebridad de la NBA.

La reconocida actriz Whoopi Goldberg expresó lo siguiente: «Fuiste un héroe para muchos, incluido mi nieto. Atleta extraordinario. Siempre fuiste muy amable conmigo y mi familia. Mi más sentido pésame a su familia»

RIP Kobe, hero to many including my grandson, extraordinary athlete and always kind to me & my family. My deepest condolences to his family — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) January 26, 2020

Por su parte, Tom Brady, mariscal de campo de fútbol americano para los New England Patriots de la National Football League (NFL), señaló: «Ya te extrañamos, Kobe».

We miss you already Kobe ❤️❤️🙏🏼🙏🏼 — Tom Brady (@TomBrady) January 26, 2020

Por su parte, Kareem Abdul-Jabbar, jugador de baloncesto profesional estadounidense retirado que jugó 20 temporadas en la National Basketball Association (NBA), indicó: «La mayoría de la gente recordará a Kobe como el magnífico atleta que inspiró a toda una generación de jugadores de baloncesto. Yo siempre lo recordaré como un hombre que fue mucho más que un atleta»

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020

Paul Pierce, ex jugador de baloncesto profesional estadounidense, subrayó: «Esto no está sucediendo»

This is not real right now — Paul Pierce (@paulpierce34) January 26, 2020

Según reseña el portal ESPN, Bryant se dirigía a un juego de baloncesto con su hija de 13 años, Gianna Bryant, cuando el helicóptero se estrelló.

Junto a Bryant viajaba otra jugadora junto a uno de sus padres. El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles informó que no hubo sobrevivientes en el accidente. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente.

Según pudo conocer ESPN, los Lakers se enteraron de la muerte de Bryant mientras viajaban en avión desde Philadelphia.

«Todos están en estado de shock», señaló una fuente del equipo.

