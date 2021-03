Una nueva luz hacia la normalidad, dio este lunes el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), al indicar que las personas que estén vacunadas, podrán dejar de utilizar el tapabocas.

“Con más y más personas vacunadas cada día, estamos comenzando a dar la vuelta a la normalidad”, dijo la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC.

Walensky, indicó, que las personas que completado el proceso de vacunación, podrán realizar en Estados Unidos actividades como viajar o visitar a otros familiares.

Cuando salieron los primeros contagios de coronavirus las autoridades de salud pública indicaron, que la mejor manera de prevenir el terrible virus, es colocarse un tapabocas, para evitar tener el contacto con partículas de personas que estén enfermas.

A partir de ese momento, el tapabocas se convirtió en un elemento esencial en la vida del ser humano. Aunque a muchos no les guste utilizarlo.

Además indicaron, que el mejor tapaboca es en N98, ya que cubre la boca y nariz y tiene una efectividad de protección mayor.

El CDC recomendó a las personas vacunadas que se hagan la prueba si desarrollan síntomas que podrían estar relacionados con COVID-19.

Per updated CDC guidelines, drivers and passengers 2 years old and over are required to wear a face mask at all times while on the bus, including while boarding and exiting.

Learn more about our health guidelines at https://t.co/Tlsye2NvNZ. pic.twitter.com/4YlS4zQSpx

— Virginia Breeze Bus Lines (@VABreezeBus) March 8, 2021