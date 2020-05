Personas necesitadas de Miami son excluidas de los planes de alimentación por no tener carro (video)

Se suma otra dificultas para las personas más necesitadas de Miami y es que si no cuentan con carro propio no pueden beneficiarse con la ayuda de alimentos que se ofrece en algunos puntos de la ciudad.

Por Redacción MiamiDiario

Esta medida fue establecida por las autoridades pero muchos debido a su situación económica, no tienen medio de transporte particular, por lo que se ven obligados a quedarse sin ayuda.

La cubana Alba Padilla tiene dos hijas y está sin trabajo desde hace dos meses «todo el mundo no tiene acceso a tener auto, si no quieren que estemos juntos unos con otros, pues que vengan, que nos agarren los carritos para hacer mercado nos los llenen y nosotros nos retiramos».

Por su parte María, una centroamericana residente en el barrio de la Pequeña Habana, «nosotros no tenemos carro ni nada. Somos muy pobres y no tenemos ni trabajo. Necesito comida porque no tengo nada. ¿Cómo lo voy a hacer?», contó.

«No se le va a dar comida a gente que no estén en carros por la distancia que hay que mantener, así que si no tienen carro o un familiar que les pueda traer en un carro, solamente les puedo decir que no van a recibir la comida», dijo un funcionario mientras varias mujeres esperaban para retirar las donaciones.

La ciudad de Miami es el epicentro del coronavirus en el estado de Florida, el cual ocupa el octavo lugar a nivel nacional. El condado de Miami-Dade es el más afectado, con más de 12.000 casos de COVID-19.

Con información de la Voz de América