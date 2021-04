La compañía farmacéutica Pfizer, indicó que lo más probable que las personas que recibieron las dos primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19, requieran de un refuerzo de la misma.

La empresa indicó que esta tercera dosis sea necesaria, para así estar inmunizado por completo contra el virus que ha causado estrago en el planeta.

“Es extremadamente importante suprimir el grupo de personas que pueden ser susceptibles al virus”, dijo Albert Bourla, consejero de la compañía Pfizer.

Third COVID-19 vaccine dose "likely" needed within a year: Pfizer CEO https://t.co/rKrq9etfxi

— CanNews24 (@CanNews24) April 16, 2021