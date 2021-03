La farmacéutica Pfizer anunció este martes que ha iniciado un ensayo clínico en EEUU para comprobar la efectividad de un fármaco que se administra por la vía oral.

Pfizer es el fabricante de una de las vacunas autorizadas contra el Covid-19.

After initial promising preclinical data, we’ve begun dosing healthy adult participants with our novel oral #antiviral investigational drug candidate as part of a Phase 1 #clinicaltrial. pic.twitter.com/AvgZs6njM6 — Pfizer Inc. (@pfizer) March 23, 2021

En un comunicado, Pfizer explica que su fármaco, llamado PF-07321332, ha demostrado en estudios in vitro ser un “potente inhibidor de proteasas con actividad antiviral contra el SARS-CoV-2” y otros coronavirus.

Esto sugiere su “potencial” para el tratamiento del Covid-19 y otras “amenazas”.

An important day for the people of #Tunisia! Congratulations to @UNICEF and all of the #COVAX partners. We are proud to work with you toward the mission of equitable access to #COVID19 vaccines for everyone, everywhere. https://t.co/rpaZpK3lP3 — Pfizer Inc. (@pfizer) March 23, 2021

“Hemos diseñado PF-07321332 como una potencial terapia oral que podría ser recetada con la primera señal de infección, sin requerir que los pacientes sean hospitalizados o estén en cuidados críticos”.

Así lo afirmó el jefe científico de la empresa, Mikael Dolsten, citado en la nota, reportó elmundo

This potential first-in-class SARS-CoV-2 protease inhibitor binds to the virus & may stop the virus from replicating in the body. Protease inhibitors have previously been proven to be effective against other viruses like HIV & hepatitis C. pic.twitter.com/Ly00XjHUtV — Pfizer Inc. (@pfizer) March 23, 2021

China autoriza ensayos clínicos de una vacuna que se inhala

En esta búsqueda de nuevas vías para combatir la infección y sus graves consecuencias en algunos pacientes, las autoridades chinas han autorizado los ensayos clínicos de una vacuna contra el coronavirus que se inhala.

Este medicamento fue desarrollado por el laboratorio CanSino Biologics y el Instituto de Biotecnología de Pekín, según ha anunciado también este martes la empresa en un comunicado.

Hasta el momento, cinco vacunas, todas ellas fabricadas localmente, han recibido en China una autorización con condiciones o una homologación de urgencia, pero ninguna se administra por vía respiratoria.

La seguridad y eficacia de esta vacuna que se inhala “tienen que confirmarse” en estos ensayos, afirma CanSino.

Hasta el 20 de marzo, China había administrado casi 75 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus,

Así lo señala la página web de análisis de datos Our world in data.

Y se dispone además a flexibilizar las restricciones de entrada en su territorio de ciudadanos de varios países, entre ellos Estados Unidos, siempre y cuando hayan recibido una vacuna china.