Pfizer está a punto de solicitar la autorización en EE.UU. para una tercera dosis de su vacuna COVID-19.

La empresa sostiene que otra inyección en un plazo de 12 meses podría aumentar drásticamente la inmunidad y tal vez ayudar a evitar la última y preocupante mutación del coronavirus.

Las investigaciones realizadas en varios países demuestran que la inyección de Pfizer y otras vacunas contra el COVID-19, ampliamente utilizadas, ofrecen una fuerte protección contra la variante delta, altamente contagiosa, que se está extendiendo rápidamente por todo el mundo y que ahora es la causa de la mayoría de las nuevas infecciones en Estados Unidos, reportó Wsvn.

Dos dosis de la mayoría de las vacunas son fundamentales para desarrollar altos niveles de anticuerpos que combatan el virus contra todas las versiones del coronavirus, no sólo la variante delta, y la mayor parte del mundo todavía está desesperada por recibir esas dosis iniciales de protección mientras la pandemia sigue causando estragos.

Pero los anticuerpos disminuyen naturalmente con el tiempo, por lo que también se están realizando estudios para saber si se necesitan refuerzos y cuándo.

El jueves, el Dr. Mikael Dolsten, de Pfizer, dijo a The Associated Press que los primeros datos del estudio de refuerzo de la empresa sugieren que los niveles de anticuerpos de las personas se multiplican entre cinco y diez veces después de una tercera dosis, en comparación con la segunda dosis, que se administró meses antes.

