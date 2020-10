Albert Bourla, consejero delegado de Pfizer, afirmó este viernes 16 de octubre que la firma podrá saber si su vacuna contra el covid-19 es efectiva a finales de este mes de octubre, pero no tendrá datos suficientes para solicitar su autorización de emergencia al regulador de medicamentos estadounidense hasta la tercera semana de noviembre, según reportó elnacional

En una carta abierta a los estadounidenses, Bourla indicó que “podríamos saber si nuestra vacuna es efectiva a finales de octubre”, aseguró.

El funcionario de Pfizer dijo que la intención de la empresa es ser transparente lo más transparente y despejar “la gran confusión” sobre el proceso de aprobación y distribución en masa de la vacuna que desarrolla la empresa junto a la alemana BioNTech.

Asimismo, consideró que podrán solicitar autorización de emergencia a la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, en sus siglas en inglés), que requiere al menos dos meses de datos de pruebas clínicas, en la tercera semana de noviembre.

Un dato a considerar es que los datos de eficacia y seguridad serán revisados por expertos de la FDA y por un panel independiente para garantizar el lanzamiento de la vacuna y reducir en lo posible los recelos del público hacia ella.

“La seguridad es nuestra prioridad número uno”, aseguró el alto directivo de Pfizer, quien dijo que para que la vacuna esté disponible deben cumplirse los objetivos marcados en tres áreas: demostración de efectividad, seguridad y fabricación a gran escala.

The world is waiting for a safe and effective #COVID19 vaccine. Today our Chairman & CEO penned an open letter to help people understand the criteria we must meet and the expected timelines for our investigational vaccine program. https://t.co/RlhDYq4vK0

— Pfizer Inc. (@pfizer) October 16, 2020