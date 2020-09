View this post on Instagram

DÍA 1/28 SEXY ARMS ✅🔥🧨COMPLETADOOOOO🙌🏼 la mejor manera de comenzar la semana y el reto de 28 días 👊🏼 con la mejor energía y ganasss👀💣 COMO TE FUE HOYYYY Siss?!!! Cuéntanos!!! Como la pasaste hoy?! Vamos por esos 28 completos sin pararrr💓💓💓👊🏼 este equipo nooooo para vamos por más más más 💪🏼🥳 Ya el live de hoy está en YouTube ☺️ y aquí un resumen de los mejores ejercicios que hicimos hoy 🙌🏼 Método: total de 8 ejercicios – 40seg ON – 10seg OFF de transición al próximo ejercicio) Song: Hawái by maluma Outfits: @musclesisterscollection – DAY 1/28 of SEXY ARMS ✅🔥🧨 COMPLETEDDDDDD🙌🏼🙌🏼 the best way to start the week and of course the challenge 👊🏼 with the best energyyyyyy👀💣 HOW DID YOU FEEL TODAYY Sis?!!! TELL USSS😍 let’s finish the 28 days non stop! The sisterhood team never stopsss ⚡️💓👊🏼 today’s workout is posted in our YouTube channel 💪🏼 Method: total of 8 exercises – (40seg ON – 10seg OFF) Outfits: @musclesisterscollection