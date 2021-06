Una de las piezas que incorporo el Inter de Miami, el argentino Gonzalo “Pipita” Higuain, hizo una comparación sobre el nivel de la Major League Soccer, con otras ligas del planeta.

El jugador, que militó en varios equipos del viejo continente creía que jugar en la MLS sería fácil, pero no lo ha sido así. Incluso dijo que estaba a la par de una de las ligas más importante de Europa.

“Es una liga dura. Aprendí que es similar al fútbol italiano. En España e Inglaterra es más fácil hacerlo bien, mientras que en Italia, si no conoces la liga, sufres”, relató el delantero en una entrevista concedida a la cadena ESPN

Higuaín llegó al Inter de Miami procedente del Calcio

Higuaín llegó al club que dirige Phil Nevile, procedente de la Juventus de Turín, donde tuvo una destacada actuación.

En la entrevista indicó que al llegar a la tierra del “Tío Sam” jugaría a un nivel inferior al que estaba acostumbrado, pero eso no ocurrió.

“Pensé que vendría aquí y jugaría con un cigarrillo en la boca y, en cambio, es difícil”, relató el futbolista que inicio su periplo en el River Plate de Argentina.

Higuain thought MLS would be a breeze 🚬 pic.twitter.com/6OvjERp2QB — ESPN FC (@ESPNFC) June 16, 2021

En la MLS se reencontró con su fútbol

A pesar de los éxitos obtenidos en las diferentes ligas de Europa, Higuaín indicó que en la MLS se reencontró con esa pasión que lo movía para jugar este deporte.

“El fútbol me dio mucho, pero era hora de decir lo suficiente y encontrar alegría, diversión y fútbol nuevo en una ciudad que me sorprendió porque es maravillosa”.

Expresó que el reconocido portero, Gianluigi Buffon, fue el que lo animó para dar el salto a Norteamérica.

“Un gran amigo mío como Buffon me dijo: ‘Si ya no sientes ese fuego por dentro en los entrenamientos, si ya no sientes la determinación de estar en niveles altos, tienes que ir’.

Y su nivel ha mejorado, a pesar que en lo colectivo el Inter de Miami, no se encuentra en una buena posición en la campaña 2021.

En la actualidad, el conjunto rosa ocupa la 11° posición de la MLS.

Este fin de semana se enfrentará a DC United, quien ocupa la 10° casilla y es su más cercano rival, en la Conferencia del Este.