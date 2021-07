Nuevamente el pitcheo relevo de Marlins de Miami desaprovechó una importante ventaja, y este jueves el conjunto dirigido por Don Mattingly cayó 8 a 7 ante los Orioles de Baltimore.

Los oropéndolas dejaron en el terreno a los peces gracias a un boleto que otorgó el serpentinero Steven Okert, a Ryan Mckena, que permitió que Cedric Mullins llegara al plato y rompiera el empate a siete carreras, en el duelo que se disputó el miércoles en el Camden Yard de Baltimore.

El pitcheo relevista de Marlins desaprovechó una ventaja que tenía hasta el tercer capítulo de 5 a 0.

Los peces también fueron superados en el quinto capítulo, al tener el score a favor de 7 a 5. Ese ha sido uno de los dolores de cabeza en la campaña 2021 de las Grandes Ligas.

Los dirigidos por Brandon Hyde, se apoyaron en los cuadrangulares de Tray Mancini y Pedro Severino para remontar la desventaja que tenían ante Marlins.

Por la novena de Miami el más sobresaliente con el madero fue Jesús Aguilar, quien despachó su jonrón 18 de la campaña. El venezolano totalizó tres remolcadas y anotó trío de carreras.

When we grow up we want to be like @JAguilarMKE. pic.twitter.com/RC2Qh1wC2J

— Miami Marlins (@Marlins) July 28, 2021