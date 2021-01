La situación de los inmigrantes fue uno de los puntos que más trato el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante su campaña electoral. Pero que ha sido cuestionado por su adversario, el senador Marcos Rubio.

Rubio dijo este martes, durante una rueda de prensa que el nuevo mandatario norteamericano debe ocuparse de otros temas que son prioridad para el país de las barras y las estrellas.

“La pandemia, trabajo para todos (los estadounidenses), y enfrentar la amenaza que representa China. Son temas que se debe ocupar el nuevo mandatario”, expresó Rubio durante el conclave con los medios de comunicación.

En su primer acto como mandatario de los Estados Unidos, Biden le ha solicitado al Congreso que le ofrezca estatus migratorio a más de 11 millones de inmigrantes que están en Estados Unidos.

A lo que Rubio cuestionó esta petición, aunque indicó que la propuesta será estudiada en el seno de la Cámara para su aprobación.

“Estados Unidos siempre debería darle la bienvenida a los inmigrantes que quieran convertirse en americanos. Pero necesitamos leyes que decidan quién y cuántas personas pueden venir a este país”, relató Rubio.

Breaking News: Immigrants will be denied visas if they cannot prove they have health insurance or the ability to pay for medical care, the Trump administration saidhttps://t.co/3UX4ARLN11

— The New York Times (@nytimes) October 5, 2019