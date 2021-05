Kylie Jenner sigue deslumbrando a sus 234 millones de seguidores en Instagram y este jueves publicó una serie de fotos en un diminuto traje de baño que dejan ver todos sus atributos.

No es un secreto que Kylie Jenner se ha convertido en una empresaria exitosa, Su labor como modelo, empresaria, influencer y madre, han hecho que se vuelva una de las consentidas de las redes sociales. Y luego de tanto trabajo, la menor de las Kardashian decidió dejar sus responsabilidades en Los Angeles y escaparse a la playa con su familia.

View this post on Instagram A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner)



Desde hace varios días la influencer ha publicado imágenes en la playa, lo que hace entender que se encuentra en un descanso. En esta ocasión la foto principal fue con un bikini plateado y en las otras fotos exhibe su bello cuerpo.

Cabe destacar que Kylie comenzó su aparición en los medios a los 10 años. Esto se dio con la creación del programa Keeping Up with the Kardashians, que fue estrenado en octubre de 2007 y hoy vive su última temporada. También es un referente de la moda y tiene un gran éxito en el mundo de los negocios, con una empresa de cosméticos y distintas colecciones de ropa.