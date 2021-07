A pesar del alto número de vacunados, los contagios de coronavirus no cesan en Florida al igual que en gran parte del mundo y es por esto que se podría declarar estado de emergencia nuevamente.

De acuerdo al último reporte oficial se presenta una tasa de positividad del 15,1 %, que ha llevado a algunos funcionarios electos a pedir al gobernador de Florida Ron DeSantis, que declare el estado de emergencia.

La legisladora estatal Annette Taddeo remitió este martes una carta a DeSantis en la que le pidió que declare el estado de emergencia, que sería el segundo durante la pandemia de la covid-19, en vista de que las «hospitalizaciones relacionadas con la covid-19 aumentaron un 106 % en Florida durante las últimas 2 semanas».

This morning I sent a letter directly to @GovRonDeSantis asking him to declare a state of emergency.

This would provide our hospitals with the much needed resources they require to beat this surge.

COVID-related hospitalizations are up by 106% in Florida over the last 2 weeks. pic.twitter.com/KDiMAVaDCz

— Annette Taddeo (She/Her/Ella) (@Annette_Taddeo) July 27, 2021