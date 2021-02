Es un día especial pues la franquicia Pokémon celebra su cumpleaños número 25.

Se celebra este día puesto que los primeros medios de Pokémon, Pokémon Rojo y Verde, un par de videojuegos para la Game Boy original , se lanzaron el 27 de febrero de 1996.

El concierto virtual de Pokémon y Post Malone se llevará a cabo el sábado hoy 27 de febrero de a las 7:00 pm EST / 4:00 pm PST. Puedes ver el concierto en vivo, gratis, desde la comodidad de tu hogar, en las siguientes plataformas de transmisión: YouTube, Twitch y en el propio sitio de Pokémon.

Todas las consolas de juegos, incluidas PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series X / S y Nintendo Switch, tienen una aplicación de YouTube desde la que los jugadores pueden ver, todas excepto Nintendo Switch también tienen la aplicación Twitch.

Anticipándose al concierto virtual, The Pokémon Company lanzó una versión del éxito de 1995 de Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be with You, apropiadamente apodado ” Pokémon 25 Version ” interpretado por Post Malone.

El concierto virtual se lleva a cabo en conjunto con el proyecto de colaboración P25 de The Pokémon Company, que reúne a artistas de renombre mundial para una variedad de eventos con temas musicales. P25 está celebrando 25 años desde que se estableció Pokémon.

El concierto de Post Malone se dio a conocer a principios de este mes y es el segundo artista que se anuncia para la iniciativa P25, después de Katy Perry .

“Soy fanático de Pokémon desde hace mucho tiempo, así que la oportunidad de encabezar el concierto del Día de Pokémon que celebra 25 años es increíble”, dijo Malone en un comunicado de prensa en ese momento.

El concierto de Post Malone se llevará a cabo solo un día después de que The Pokémon Company anunciara remakes de Diamond y Pearl , así como el primer juego Pokémon de mundo abierto en Pokémon Legends Arceus .

Brilliant Diamond y Shining Pearl están programados para lanzarse a finales de este año con Pokémon Legends Arceus programado para principios de 2022 , según Newsweek.

Fuente: AS.COM