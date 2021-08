Un escándalo se desató esta semana en EE.UU. luego de que un organismo de control revelara que agentes del FBI utilizaron sin autorización fotografías “provocativas” de sus empleadas para atraer a delincuentes sexuales en las redes sociales.

De acuerdo con CNN, el informe de la inspección general del Departamento de Justicia sostiene que “a veces usaban fotografías de jóvenes empleadas del personal de apoyo para hacerse pasar por niños menores de edad o trabajadoras sexuales para atraer a los depredadores sexuales en varios sitios web de redes sociales”.

Lo cierto es que lo que comenzó siendo una investigación por un agente del FBI en EEUU, señalado por tener una relación inapropiada con una empleada, terminó destapando una práctica secreta de esa dependencia, informó Univisión.

Los agentes del FBI que publicaron las fotos tampoco obtuvieron permiso por escrito ni notificaron a sus supervisores, según el informe, probablemente porque no existía una política que exigiera que eso sucediera.

Las mujeres estaban vestidas en las fotos y sus rostros estaban borrosos. Y no hay indicios de que las féminas no supieran que sus fotos se publicarían.

Pero la denuncia afirma que las fotos aún podrían estar circulando y que las mujeres ahora corren el riesgo de convertirse en víctimas de delitos.

Ninguna de esas mujeres de EEUU tenía autorización para participar en esas acciones policiales y para tratar de ocultar su participación, les pidieron “que no le dijeran a nadie, incluidos sus supervisores”, de acuerdo con un informe reciente de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (DOJ), reportó ElPolitico.

La dependencia advierte que esto podría afectar negativamente a esas trabajadoras del FBI, “lo que incluye potencialmente ponerlas en peligro de convertirse en víctimas de delitos penales”.

Una de las consecuencias sería que sus fotos continúen circulando en sitios visitados por depredadores sexuales.

Reporte de ocho páginas

El reporte de ocho páginas señala que varios agentes del FBI en EEUU “utilizaron fotografías de empleadas del personal de apoyo para hacerse pasar por mujeres menores de edad en una investigación de tráfico sexual”.

También echaron mano de ese recurso para que ellas fingieran ser trabajadoras sexuales en las redes sociales. En las imágenes sus caras “estaban borrosas” y tenían ropa, aclara.

Investigación en EEUU

“El SA (agente especial) que fue objeto de la investigación de la OIG (Oficina del Inspector General) no documentó qué empleados participaron, no obtuvo el consentimiento por escrito de los empleados, no documentó los sitios de internet en los que se publicaron las fotos ni cuándo se publicaron las fotos… y aconsejó a los empleados del personal de apoyo que proporcionaron fotos que no le dijeran a nadie, incluidos sus supervisores, sobre las operaciones encubiertas”, describe el informe.