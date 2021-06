Florida adoptó una nueva regla el jueves para prevenir que las escuelas públicas enseñen la teoría crítica de la raza, un impulso liderado por el gobernador Ron DeSantis como una forma de evitar que se enseñe historia que “denigraría a los Padres Fundadores” en los salones de clases estatales.

DeSantis, siguiendo un manual conservador nacional, dijo que quería evitar que los instructores “enseñen a los niños a odiar su país”, reportó Florida Politics.

Pero los críticos de la regla, y muchos de los oradores en la reunión de Jacksonville, dijeron que DeSantis y sus partidarios republicanos están tratando de evitar que las escuelas aborden el racismo y su efecto en Estados Unidos y que enseñen historia que no se centre solo en los blancos.

“Es un esfuerzo para blanquear, encubrir y endulzar la historia”, dijo Ben Frazier, presidente de Northside Coalition of Jacksonville. “Permita que los maestros hablen la verdad”.

El gobernador, hablando a través de una conexión de video, le dijo a la Junta de Educación del Estado que no quiere impedir que los niños aprendan sobre la esclavitud o el movimiento de derechos civiles, solo para asegurarse de que no escuchen “narrativas que no estén basadas en hechos”. Quiere evitar, dijo, que los estudiantes aprendan una “historia falsa”, en la que “miran hacia atrás y denigran a los Padres Fundadores, denigran la Revolución Estadounidense”.

En su breve discurso, no ofreció casos en los que los maestros de Florida hubieran ofrecido lecciones de historia inexactas, pero citó problemas en las escuelas de Arizona y Nueva York.

La junta votó sobre la regla después de escuchar al gobernador y más de 30 oradores. Florida se encuentra entre más de una docena de estados liderados por republicanos que buscan este año prohibir la teoría crítica de la raza en sus escuelas.

La teoría crítica de la raza, inicialmente un marco legal que examinó cómo el racismo afectó a las instituciones del país, no es un tema que se enseñe en las escuelas públicas de Florida, ni se mencionó explícitamente en la regla propuesta inicial, aunque DeSantis dijo que bloquearía su enseñanza.

Los críticos de la teoría a menudo usan el término como un amplio conjunto de lo que ven como una diversidad preocupante y programas contra el racismo en las escuelas, los esfuerzos para hacer que los libros que los niños leen en clase reflejen los antecedentes de un grupo diverso de estudiantes y lecciones históricas que ven como divisivos y antiamericanos.