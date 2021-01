Este lunes fue arrestada una mujer, por parte de la policía de Washington que supuestamente habría tomado la computadora portátil de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Riley June Williams aprehendida, según un funcionario del departamento de justicia, pero solo se acusaba de haber entrado ilegalmente al Capitolio el pasado 6 de enero.

Pero la expareja de Williams le había notificado a la policía que se había robado una computadora, que pertenecía a Pelosi.

La persona que hizo la denuncia alegó que Riley tenía la intención de enviar el computador a un amigo en Rusia que planeaba venderlo al servicio de inteligencia exterior de ese país.

Ese plan fracasó, por lo que se supone que ella aún tiene el dispositivo o lo destruyó.

El FBI dice que el asunto sigue bajo investigación, para dar con el dispositivo de Pelosi el cual tiene información valiosa.

El subjefe de gabinete de la Cámara de Representante Nancy Pelosi, Drew Hammill, confirmó el 8 de enero se sustrajo una computadora portátil de una sala de conferencias, pero dijo que “era una computadora portátil que solo se usaba para presentaciones”.

La madre de Williams, , dijo a los periodistas que su hija se había interesado repentinamente en la política del presidente Donald Trump y en los “foros de mensajes de extrema derecha”.

US President tweets,: Woman accused of taking laptop from Pelosi’s office has been arrested, officials say

Federal authorities said they have arrested Capitol rioter Riley June Williams and are investigating claims from a “former romantic partner” that https://t.co/h0D8zLhDih

— US President Tweets (@JoeBiden_Harris) January 19, 2021