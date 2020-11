Un sujeto de Florida llamado Arnie Weatherington Jr., de 66 años de edad, ha sido reportado como desaparecido en el condado de Miami-Dade.

Los cuerpos policiales de la entidad han desplegado un operativo de búsqueda al noroeste de este condado para intentar dar con el paradero de este hombre.

🚨 #MISSING: Arnie Weatherington Jr., 66 years old, was last seen in the 100 Block of NW 86 Street. Please note, Arnie Weatherington Jr. may be in need of services. If seen, please call @CrimeStopper305 at (305)471-8477 or dial **TIPS (8477) to submit a tip online. pic.twitter.com/Lg4OLwS5vn

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) November 16, 2020