La policía de Miramar pide ayuda a los ciudadanos para dar con el paradero de Michelle Cuevas, una mujer de 33 años y residente de dicha ciudad que esta desaparecida desde el 3 de septiembre.

Cuevas fue vista por última vez en el área de Young Circle, en Hollywood, que queda a unas 10 millas de Miramar, reportó NBC Miami.

Es posible que esté conduciendo un Kia Forte gris con una tablilla de la Florida con la identificación QYZU16.

En una foto provista por la policía, Cueva tiene pelo marrón con mechas rubias y ojos claros. La policía dice que tiene razón por pensar que está en peligro. Los amigos y familiares de Cuevas han solicitado ayuda para encontrarla por las redes sociales.

Si sabe algo sobre donde está Cuevas, puede llamar al detective Mark Moretti al 954-602-4184 o escribirle un correo a [email protected] El número de caso es el 21-08-00433.

Puede ver el póster que el Departamento de policía de Miramar publicó sobre la mujer desaparecida aquí:

Missing Endangered: Michelle Cuevas is missing. She was last seen in the Hollywood area. She may be driving a 2021 black Kia Forte, FL tag QYZU16. Anyone with information on her whereabouts is urged to contact police immediately. pic.twitter.com/wGgBKpWCr6

— Miramar Police (@MiramarPD) September 4, 2021