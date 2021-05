La policía de Miami está buscando a un presunto violador en Brickell.

La unidad de víctimas especiales del departamento ha calificado al hombre, visto en imágenes de vigilancia publicadas el miércoles, como sospechoso de un ataque ocurrido el martes en la noche.

La policía dijo que el hombre tiene entre 20 y 30 años, es de complexión delgada, tiene barba de chivo y ojos marrones, reportó Wsvn

Fue visto por última vez con una sudadera con capucha gris, pantalones cortos negros y zapatillas deportivas negras y rojas.

Video before & after an attempt. sex battery in Brickell 5/18. Cops: guy followed jogger to her floor & apt, forced himself inside, used metal pipe to threaten her before she barricaded herself in bedroom & screamed for help on SE 1st Ave balcony. He’s wanted. @wsvn @MiamiPD pic.twitter.com/gqGxvrrs8M

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) May 19, 2021