Un niño de 3 años de edad murió y una mujer resultó herida tras desatarse un tiroteo que convirtió en tragedia una alegre y divertida fiesta de cumpleaños en el Condado Miami-Dade.

Según los investigadores, los agentes respondieron a una alerta y descubrieron que un niño tenía una aparente herida de bala, lo colocaron rápidamente en un vehículo policial y lo trasladaron al hospital, donde sucumbió a sus heridas, informó Álvaro Zabaleta el portavoz del Departamento de Policía del condado, reportó Univision.

El niño fue identificado como Elijah LaFrance, dijo Zabaleta.

SEEKING INFORMATION: On 4/24/21, Elijah LaFrance was killed in the area of N. Miami Avenue & NE 158 Street. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477 or by dialing **TIPS. pic.twitter.com/VbAC4hqdOj

