La policía de Broward respondió este viernes a un tiroteo que ocurrió en Dania Beach.

El hecho sucedió en el Bass Pro en 200 Gulfstream way, y causó conmoción y momentos de terror a las personas que se encontraban en el lugar a pleno mediodía.

Los funcionarios de la Oficina del Sheriff de Broward dijeron que rodearon un par de autos estacionados que estaban con las puertas abiertas.

El sheriff de Broward indicó que están investigando el hecho y hasta el momento no hay personas detenidas.

BREAKING: @browardsheriff says one person has been shot outside the Bass Pro Shop in Dania Beach. The area is closed off to traffic to get in and out. @WPTV

— Miranda Christian (@MirandaWPTV) April 23, 2021