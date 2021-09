La policía de Fort Lauderdale estuvo activa durante toda la noche del lunes buscando un automóvil que fue robado en horas de la tarde, en una estación de servicio en FortLauderdale , y en el que se encontraba una niña dentro del vehículo.

El hecho ocurrió en una estación de servicio de la empresa Chevron, en 1095 W. Sunrise Blvd.

Los investigadores del cuerpo policial de Fort Lauderdale, indicaron que los videos de seguridad mostraron como la dueña del vehículo ingresó a la tienda y esto fue aprovechado por un hombre que vestía una camiseta azul, para ingresar a su vehículo y llevárselo, junto con la menor.

Tras una larga persecución la niña, fue rescatada sana y salva, en un vecindario cercano a donde ocurrió el hecho.

La dama que no fue identificada saltó sobre el capo del sedán de color oscuro, para tratar de impedir que el antisocial se llevara el vehículo. Pero esto fue imposible.

“Mi hija está ahí. Por supuesto que mi hijo estaba ahí. Cualquier padre haría eso ”, dijo la dama en las declaraciones a la prensa.

#BREAKING – Police are searching for a man who, they said, stole a car at a Fort Lauderdale gas station with the owner’s child still inside, then bailed from the vehicle in a nearby neighborhood. The child is safe.https://t.co/2xftnGs09i

— WSVN 7 News (@wsvn) September 6, 2021