La policía de Houston busca a tres hombres relacionados con mortal tiroteo a banda de motociclistas.

Los agentes policiales están tras la pista de los tres hombres que sospechan están relacionados con un tiroteo que ocurrió en el lado norte de la ciudad. En el mismo falleció un hombre de 44 años.

Destacó la policía de Houston que estos tres individuos pueden tener información sobre qué causó el incidente. Además, podrían ayudar a las autoridades a encontrar al asesino de Christopher Rizo, informó KHOU.

Según los informes policiales, el tiroteo ocurrió en la cuadra 2800 de Fulton Street. Allí, al parecer Rizo y sus amigos tuvieron un altercado con un grupo de motociclistas dentro de un bar.

Finalmente salieron al estacionamiento a resolverlo.

Repentinamente en ese lugar se escucharon disparos. Una de las balas alcanzó a Rizo y a otra persona.

UPDATE: Our homicide detectives need assistance in identifying these 3 males wanted in last night's fatal shooting outside of a bar at 2836 Fulton St.

Please call HPD Homicide 713-308-3600 or @CrimeStopHOU for reward up to $5K.

More info is at https://t.co/Qa6PfTweRp https://t.co/L7RxWfPDpt pic.twitter.com/Ti3Knk0xrx

— Houston Police (@houstonpolice) August 16, 2020