Este domingo la comisión especial de Miami Beach sostuvo una reunión virtual de emergencia, para discutir las nuevas ordenanzas que se implementarán luego de los desastres que ha habido durante el Spring Break (Vacaciones de primavera).

Durante desde el pasado jueves la policía de Miami Beach, ha tenido que concentrarse en South Beach donde ha habido un sinfín de altercados que sobrepasaron a los efectivos.

En tal sentido desde el sábado se implementó un toque de queda que comenzará desde las 8:00 pm y se cerró el acceso a la ciudad a partir de las 10:00 pm.

La autoridad encargada de Miami Beach, Raúl Aguila, indicó que se han dado cuenta que durante las festividades, no solamente los estudiantes han visitado la ciudad si no también personas de otros condados o estados que buscan un escape ante las fuertes restricciones que ha habido por la pandemia del Covid-19.

'You can't teach stupid': Americans respond to massive crowds on Miami Beach for spring breakhttps://t.co/zgqInNKkMz

— Doug Wise (@DougWise9) March 21, 2021