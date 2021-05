El Departamento de Policía de Miami Beach se está preparando para otra posible ola de mala conducta durante el próximo fin de semana del Día de los Caídos.

Las autoridades enviaron un anuncio de servicio público en las redes sociales, advirtiendo a los visitantes que no se permitirá la música en alto volumen , los contenedores abiertos con alcohol y drogas.

Con este pronunciamiento la isla quiere enviar el mensaje de que aquellos que planean visitar deben festejar de manera responsable a medida que se acerca el fin de semana festivo, con su gran cantidad de eventos, incluido el Air and Sea Show y la Urban Beach Week no oficial, informó Local 10.

Los agentes les dijeron a los residentes durante una reunión comunitaria realizada el martes que pedirían refuerzos a partir del viernes, lo que significa un aumento de patrullajes que viene con un circuito de tráfico y el uso de lectores de matrículas, buscando vehículos conectados a una posible actividad delictiva, ingresando a la playa.

Please join us tomorrow, May 25 for the Memorial Day Weekend Community Update.

Staff will discuss the enhanced measures to ensure our residents and visitors have a safe holiday weekend. To join the meeting, click here: https://t.co/pLI5pFMJsk pic.twitter.com/zY6SvVDBJF

